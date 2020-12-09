Боярский одобрил закрытие театров в новогодние праздники

По данным ИА «Невские новости», Боярский назвал это необходимой мерой, чтобы остановить распространение коронавируса.

«Это просто необходимо, чтобы лишний раз не рисковать здоровьем людей и уберечь их от коронавируса», — заявил он.

Актер уточнил, что у него были запланированы спектакли на праздники, но безопасность окружающих важнее.