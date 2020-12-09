Боярский одобрил закрытие театров в новогодние праздники
Актер Михаил Боярский поддержал решение закрыть театры с 30 декабря по 10 января. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
По данным ИА «Невские новости», Боярский назвал это необходимой мерой, чтобы остановить распространение коронавируса.
«Это просто необходимо, чтобы лишний раз не рисковать здоровьем людей и уберечь их от коронавируса», — заявил он.
Актер уточнил, что у него были запланированы спектакли на праздники, но безопасность окружающих важнее.