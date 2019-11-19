Боярский объяснил свое понимание патриотизма

Михаил Боярский — русский Чак Норрис - Несколько причин, по которым отставка ему не грозит Подробнее

По словам Боярского, сразу видно, есть ли у человека совесть или ее нет. Он заметил, если ты патриот своей страны, то готов отдать за родину жизнь.

«Ты знаешь, что совершаешь то, зачем родился — на благо Отчизны», — цитирует артиста «Экономика сегодня».

Широкую известность среди советских зрителей Боярский получил на заре своей карьеры после мюзикла «Собака на сене». Потом были «Д’Артаньян и три мушкетера», «Гардемарины, вперед!», «Человек с бульвара Капуцинов» и многие другие картины, которые помнят и любят российские зрители.

В начале 90-х Боярский проявил себя в музыкальном плане. Он работал с такими известными композиторами, как Максим Дунаевский и Виктор Резников. Среди песен, исполняемых актером, наибольшей популярностью пользуются такие композиции, как «Спасибо, родная», «Все пройдет» и «Зеленоглазое такси».