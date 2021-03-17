«Боялся ответственности»: народный депутат СССР назвал виновного в распаде страны

Лидер объединения Съезда народных депутатов СССР — группы «Союз» Виктор Алкснис причиной развала Советского союза назвал поведение первого президента Михаила Горбачева в 1991 году. Об этом он сказал в беседе с «Лентой.ру».

«Он боялся брать на себя ответственность за то, чтобы спасать страну. Хотя в его распоряжении был Верховный Совет, который принял бы решение о введении чрезвычайного положения. Были силовые структуры, готовые выполнить приказ главнокомандующего по наведению порядка в стране. Но он на это не шел. Он боялся ответственности», — сказал он.

По закону, по мнению политика, требовалось выполнить решение, которое принял народ во время референдума по вопросу о сохранении СССР. Люди тогда проголосовали «за». Однако, по утверждению Алксниса, президент никаких мер по поводу результатов голосования не предпринял.

Алкснис добавил, что по итогам референдума некоторые союзные республики вышли из состава страны, так как их руководство отказалось проводить на своей территории общесоюзное голосование. Однако опасения по поводу гражданской войны были беспочвенны. По словам народного депутата СССР, армия была готова выполнить любой приказ Михаила Горбачева, направленный на сохранение страны. Но такого приказа не было.