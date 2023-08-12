Общество 12 августа 2023, 19:54 «Боялись позора». Британия скрыла взлом серверов МИД в 2021 году inews: Британия утаила, что в 2021 году хакеры получили данные сотрудников МИД Pxhere

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В Министерстве иностранных дел Великобритании в 2021 году произошла утечка данных сотрудников. Однако власти страны попытались скрыть этот факт, потому что «боялись позора», сообщило издание inews.

«Российские и китайские хакеры получили доступ к внутренним системам министерства иностранных дел в рамках крупномасштабного взлома, который скрыли от общественности», — передали журналисты.

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Вероятно, кто-то из работников МИД Британии скачал вредоносную программу из электронного письма. К хакерам попало огромное число внутренних сообщений ведомства, в том числе переписка послов и дипломатов. Однако не секретная информация, заверило издание.

«Было очень стыдно, и это вызвало большую шумиху в правительстве», — добавили авторы.

Ранее стало известно, что электронную почту посла США в Пекине Николаса Бернса взломали. Сотни тысяч писем американского правительства оказались скомпрометированы. Хакеры получили данные о планировании визитов чиновников Соединенных Штатов и узнали подробности внутриведомственной дискуссии по поводу двусторонних отношений США и Китая.