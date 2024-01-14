Общество 14 января 2024, 17:38 «Боимся за своих детей». Родители пятиклассников в Нижнем Тагиле вступились за избитую школьниками девочку Семьи пятиклассников в Нижнем Тагиле вступились за избитую учениками девочку Unsplash

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Родители учеников, ставшие свидетелями избиения 11-летней девочки двумя братьями-подростками в школе в Нижнем Тагиле, возмутились бездействием матери мальчиков и охранника. Они подали заявление в МВД, сообщило РИА «Новости».

Как рассказала журналистам мать одного из учеников того же класса Юлия, девочке помог учитель физкультуры. Охранник не реагировал, а мать братьев не только не вмешивалась, но и снимала все на камеру. Более того, по версии следствия, она в какой-то момент тоже ударила девочку по голове.

Вначале по факту происшествия возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (при этом детям 12 и 13 лет, так что возраста уголовной ответственности они не достигли). Их лишь поставили на учет в службе ПДН. В отношении родителей подростков возбудили административное делопроизводство за «ненадлежащее воспитание», рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Расследование контролировал председатель СК России Александр Бастрыкин. Позже дело передали в областное управление, и возбудили также дело о халатности. По предварительным данным, конфликты братьев с девочкой случались и раньше, но никто ничего не предпринимал. А через некоторое время мать подростков попала под уголовное дело о хулиганстве и вовлечении несовершеннолетних в преступления.

Юлия в беседе с журналистами вспомнила, что женщине часто жаловались на поведение ее сыновей, рассказывали. что они обижают девочек. Она резко отвечала и просила не учить ее воспитывать детей.

Братья по-прежнему ходят в школу.

«Они, конечно, притихли, но мы все равно боимся за своих детей и хотим, чтобы хулиганов изолировали», — призналась Юлия.

Братья-пятиклассники избили девочку-сироту в конце декабря. Школьницу госпитализировали и выписали из больницы лишь через неделю.