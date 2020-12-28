В Исаакиевском соборе отменили рождественские богослужения

Это связано с запретом петербургских властей из-за распространения коронавируса. В городе с 30 декабря по 3 января запрещена работа кафе и ресторанов (до и после этого периода они могут работать, но должны закрываться в 19:00). Музеи, театры и концертные площадки будут закрыты с 30 декабря по 10 января.

Помимо самого музея-памятника «Исаакиевский собор» закроют также входящие в его состав Храм Воскресения Христова (Спас-на-Крови) и Ризницу («Часовня-музей»).

Пресс-секретарь музея Игорь Стахеев сообщил РИА «Новости», что отмена богослужений на Рождество произошла впервые за время открытия Исаакиевского собора.

Во всех остальных храмах Петербургской епархии богослужения пройдут 6 и 7 января, сказала ТАСС представительница Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова. Верующие смогут выбрать, какие службы посетить, добавила она. Службы из Казанского собора будут транслировать по ТВ.