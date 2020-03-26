Богослужения в Москве не отменят

«С пониманием относимся к рекомендации гражданских властей Москвы и Московской области „воздержаться от посещения религиозных объектов“. Вместе с тем, пастырский долг духовенства будет в полном объеме исполняться», говорится в сообщении.

Однако, как подчеркивают в РПЦ, для всех верующих организованы онлайн-трансляции богослужений. А для тех, кто не силен в современных технологиях, службы проходят и по телевизору. Трансляции организованы на телеканалах «Спас», «Союз» и в социальных сетях.

Кроме того, некоторые столичные храмы готовы направлять священников домой к верующим старше 65 лет, если возникнет такая необходимость.

«В храмах Москвы организуется дежурство священников для неотложного исполнения просьб о причащении на дому прихожан старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями, которым предписано оставаться в своих домах», — заключил Легойда.

Ранее жителям Подмосковья рекомендовали временно не посещать церкви и мечети. Соответствующий указ выпустил губернатор региона Андрей Воробьев.