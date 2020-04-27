Богослужения в Москве и Подмосковье будут проходить за закрытыми дверями до особого распоряжения

Богослужения в церквях Москвы и Московской области продолжат совершать за закрытыми дверями. Такое правило будет действовать до особого распоряжения.

Об этом сообщили на официальном сайте Русской православной церкви. Особым распоряжением патриарха Кирилла до этого была установлена «ответственность священнослужителей» за несоблюдение указаний по противодействию распространению пандемии коронавируса нового типа.

Так, в документе РПЦ от 27 апреля указано, что священнослужителям будет запрещено допускать граждан на территорию храмов и других церковных помещений с 29 апреля до особого указания.

Ранее настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский рассказал о том, что священники после закрытия храмов попадут в затруднительное финансовое положение, так как им прекратят выплачивать зарплату.