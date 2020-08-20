Богомолов представил свой новый сериал «Хороший человек»

По сюжету столичного следователя Евгению Ключевскую в исполнении Юлии Снигирь направляют в Вознесенск, где на протяжении многих лет пропадают молодые женщины. В то, что в городе может орудовать серийный убийца, практически никто не верит, однако из-за раздутой в соцсетях шумихи властям приходится обратить внимание на происходящее.

Приезду Ключевской никто не рад: горожане идти на контакт не хотят, да и коллегам без нее жилось спокойнее. Тем не менее героиня приступает к работе, быстро находит связь между исчезновениями и сама начинает верить в существование маньяка.

Картина вышла на видеосервисе START 20 августа. Каждый четверг будет выходить новая серия.

«Это была очень сложная и трудная работа и, как следствие, нестандартный формат в 9 серий, а не 8. Непростой материал, который интересно было монтировать и с которым интересно было работать. Я очень благодарен START и всей продюсерской команде», — поделился Богомолов.