    26 февраля 2020, 02:17

    «Богохульный» ресторан ответил на претензии православных активистов

    Ирина Нагайникова

    Представитель петербургского ресторана GOD назвала необоснованными претензии активистов православного движения «Сорок Сороков» к интерьеру заведения. Об этом сообщила «Газета.ru».
    «Богохульный» ресторан ответил на претензии православных активистов | Изображение 1
    Источник фото: ВКонтакте

    Ранее активисты «Сорок Сороков» пригрозили, что обратятся в полицию из-за провокационного интерьера заведения. По их словам, заведение необходимо закрыть из-за «разжигания религиозной ненависти к христианам».

    Представитель ресторана заявила, что убранство не несет «никакого оскорбительного характера».

    «У нас все очень уважительно используется в рамках культуры и искусства. На данный момент мы считаем эти претензии необоснованными», — рассказала женщина.

    Администрация GOD отметила, что государственные органы и религиозные организации не предъявляли жалоб на заведение.

    «Принудительные меры могут исходить только от наших государственных органов», — подчеркнули в заведении.

    Кроме того, собеседница издания удивилась, что подобные претензии поступают в их адрес в светском государстве.

    «Мы допускали, что будут подобные претензии, но не готовились к этому настолько плотно, все-таки государство у нас светское», — рассказала администратор.