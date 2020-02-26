«Богохульный» ресторан ответил на претензии православных активистов

Источник фото: ВКонтакте

Ранее активисты «Сорок Сороков» пригрозили, что обратятся в полицию из-за провокационного интерьера заведения. По их словам, заведение необходимо закрыть из-за «разжигания религиозной ненависти к христианам».

Представитель ресторана заявила, что убранство не несет «никакого оскорбительного характера».

«У нас все очень уважительно используется в рамках культуры и искусства. На данный момент мы считаем эти претензии необоснованными», — рассказала женщина.

Администрация GOD отметила, что государственные органы и религиозные организации не предъявляли жалоб на заведение.

«Принудительные меры могут исходить только от наших государственных органов», — подчеркнули в заведении.

Кроме того, собеседница издания удивилась, что подобные претензии поступают в их адрес в светском государстве.

«Мы допускали, что будут подобные претензии, но не готовились к этому настолько плотно, все-таки государство у нас светское», — рассказала администратор.