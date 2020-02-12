Богатырь весом более пяти килограммов родился в Приморье

Мальчик весом 5 400 граммов и ростом 61 сантиметр появился на свет в родильном доме № 3 Владивостока. Врачи отметили, что столько обычно весит малыш в 1,5 месяца.

«Еще в период беременности матери специалисты прогнозировали рождение у нее маленького богатыря. Мальчик появился на свет 11 февраля, в 10:20, в результате кесарева сечения. Решение о проведении операции было принято в том числе из-за его анатомических особенностей», — рассказала главврач роддома Светлана Сагайдачная. Ее слова привел Минздрав Приморского края.

Для женщины это уже третьи роды. Все три раза она рожала в одном и том же роддоме. Роженице 35 лет, у нее уже есть дочь и сын. Первый ребенок родился восемь лет назад, второму уже исполнилось четыре года.

Это не первый богатырь, который появился в стенах роддома № 3. В январе 2018 года здесь появился на свет малыш весом 5380 граммов и ростом 58 сантиметров. В тот раз акушеры тоже приняли решение провести плановое кесарево сечение.

Новорожденный богатырь и его мама чувствуют себя хорошо. За ними наблюдают медики. Состояние их здоровья опасений не вызывает.