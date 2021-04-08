Богатые за бедных: экономист объяснил, почему перекрестное субсидирование тарифов нужно России

Для снижения объемов перекрестного субсидирования правительство России решило ввести дополнительные льготы для малоимущих по оплате электроэнергии, а для богатых слоев ввести повышенные тарифы. Советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Сергей Улатов объяснил, почему это реформа необходима России и как она отразится на бизнесе.

При политике перекрестного субсидирования устанавливаются предельные тарифы на электроэнергию для населения, которые ниже, чем обоснованные тарифы на ее производство.

«Для того чтобы закрыть этот разрыв финансирования тарифа, предприятия и бизнес платит повышенный тариф. В результате происходит очень серьезная разница между тарифом, который платит население и бизнес. Именно предприниматели несут большую социальную нагрузку», — отметил он.

По мнению экономиста, это ситуация нездоровая, потому что она посылает неправильные сигналы для производителей электроэнергии, и эту проблему нужно решать.

«Население, особенное уязвимое, с небольшим доходом, не может платить этот тариф. Перед правительством встает вопрос, каким образом можно повысить тариф — для всего населения либо для части, а малоимущим предоставить определенные льготы», — добавил Улатов.

Сложности реформы

Целевая поддержка уязвимых слоев населения при оплате тарифов за электроэнергию, по мнению экономиста, обоснована. Но при принятии данной реформы главное — понять, как определить, кому нужны льготы, а кто справится с повышенным тарифом.

«В России этот вопрос стоит не только для перекрестного субсидирования, но и для всей социальной поддержки, потому что определить действительно уязвимые и нуждающийся слои населения пока не удается. У нас многие льготы получают люди, у которых доход существенно выше прожиточного минимума», — сказал Улатов.

Экономист отметил, что в правительстве, скорее всего, этот вопрос стоит одним из первых на повестке не только для того, чтобы решить проблему по снижению кросс-субсидирования тарифов электроэнергии, но по социальной поддержке в целом.

«Сейчас правительство России в правильном направлении движется. Как только этот вопрос будет решен, я думаю, все остальные реформы пойдут гораздо проще, потому что будет понятно, какие семьи нуждаются в поддержке, какие нет», — сказал он.

Бизнесу подмога

Идея перекрестного субсидирования, по мнению экономиста, положительно скажется на российском бизнесе. Сегодня кросс-субсидирование предприятиями достигло 239 миллиардов рублей в год, по данным «Известий», полученных от Минэнерго. Такая дополнительная нагрузка на бизнес увеличивает их тариф на передачу электроэнергии от 5 до 40% в зависимости от уровня напряжения.

«Перекрестное субсидирование поможет снизить давление на бизнес. После принятия реформы население возьмет на себя обоснованный тариф. Это может привести к снижению цен во многих сферах, так как тариф за электроэнергию, который платит производитель, снизится», — добавил Улатов.

По мнению экономиста, это реформа не одного года и даже не двух лет, она долгосрочная, которую необходимо принимать. Экономист выразил надежду, что те проблемы, которые связаны с оценкой уязвимых слоев населения, будут решены и в России льготы станут более эффективны.