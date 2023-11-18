Общество 18 ноября 2023, 20:07 Богатейшая женщина России Бакальчук выступила против идеи «сначала дети, потом карьера» Глава Wildberries Бакальчук раскритиковала идею «сначала дети, потом карьера» РИА «Новости»

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Основательница и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что отрицательно относится к позиции «сначала родить детей, а потом получать образование или строить карьеру». Как сообщили «Ведомости», она выступила против навязывания женщинам какой-либо концепции.

«Никому ничего нельзя навязывать. Если девушке в первую очередь хочется заботиться о семье и детях — хорошо», — сказала Бакальчук.

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Однако призывать женщин сначала создавать семью, а потом работать — нельзя. Богатейшая женщина России заявила, что не будет пропагандировать идею «сначала замуж и дети, а потом карьера». Бакальчук также не станет советовать и своим дочерям выходить замуж до того, как они встанут на ноги.

Предпринимательница вспомнила о том, что в 20 лет ее не взяли на работу из-за того, что работодатель посчитал, что она скоро уйдет в декрет. Бакальчук действительно забеременела, но потом основала маркетплейс Wildberries. По мнению Татьяны, женщины не должны выбирать между работой и семьей. Они вполне могут все совмещать при желании, в том числе трудиться онлайн или открыть свой бизнес.

Ранее сенатор Маргарита Павлова сделала заявление: «Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования». Она отметила, что высшее образование якобы ни к чему не приводит, молодые женщины могут долго искать себя, менять профессии и терять «детородную функцию».

Идею отговаривать женщин от получения высшего образования раскритиковала депутат Госдумы Ольга Пилипенко. Она подчеркнула, что России нужны грамотные и образованные женщины и напомнила Павловой, что при получении высшего образования человек не только получает профнавыки, но и развивает интеллект. Пилипенко предложила «поработать» с мужчинами и их отношением к семье для повышения демографии.