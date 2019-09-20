Богачеву похоронят на Новодевичьем кладбище Петербурга

Названа дата прощания с оперной певицей Ириной Богачевой Подробнее

Гражданская панихида пройдет в Белом фойе исторической сцены Мариинского театра. После окончания панихиды в Никольском соборе проведут отпевание. Церемония захоронения состоится на Новодевичьем кладбище.

Оперная певица Ирина Богачева скончалась 20 сентября в 80 лет. Прощание с артисткой пройдет 23 сентября в Мариинском театре.

Богачева — советская и российская оперная певица, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии СССР. Она выступала на сцене Мариинского театра. Среди ее популярных ролей: Кармен в одноименной опере Бизе, Амнерис в «Аиде», Любаша в «Царской невесте», Марфа в «Хованщине». Певица также преподавала в Ленинградской консерватории и заведовала кафедрой сольного пения, напомнили «Невские Новости».