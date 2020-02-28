Бога могут упомянуть в Конституции по просьбе представителей всех основных конфессий в России

Поправку об упоминании Боги в Конституции внес Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Представители христианских, исламских, иудейских и буддийских общин России заявили, что упоминание Бога в Конституции станет для них «закреплением ценности религиозных убеждений народов нашей страны, исторически и культурно связанных с представляемыми нами религиями, а также духовной преемственности по отношению к нашим предкам».

Кроме того участники заседания поддержали закрепление тезиса о том, что брак — это союз мужчины и женщины.