Бога могут упомянуть в Конституции по просьбе представителей всех основных конфессий в России
Накануне состоялось заседание Межрелигиозного совета России и Христианского межконфессионального консультативного комитета. На ней представители всех конфессий поддержали поправку об упоминании Бога в Конституции РФ. Об этом написал «Царьград».
Поправку об упоминании Боги в Конституции внес Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Представители христианских, исламских, иудейских и буддийских общин России заявили, что упоминание Бога в Конституции станет для них «закреплением ценности религиозных убеждений народов нашей страны, исторически и культурно связанных с представляемыми нами религиями, а также духовной преемственности по отношению к нашим предкам».
Кроме того участники заседания поддержали закрепление тезиса о том, что брак — это союз мужчины и женщины.