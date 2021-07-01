Бог обмана Локи сойдется в схватке с Симпсонами

Disney анонсировала короткометражный фильм с участием «Симпсонов» и бога обмана Локи из вселенной Marvel. Об этом пишет Deadline.

Данную картину назвали «Хороший, Барт и Локи». По задумке сценаристов семейство из Спрингфилда вступит в бой с очаровательным злодеем Локи, рассказала «Национальная служба новостей».

Играть бога обмана будет актер Том Хиддлстон. Он же озвучил мультяшную версию своего персонажа в фильме «Хороший, Барт и Локи». Премьера состоится уже 7 июля.