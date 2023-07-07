Общество 07 июля 2023, 01:53 «Боевой товарищ». Российские танкисты «усыновили» совенка на СВО Совенок по кличке Братишка появился у российских танкистов в зоне СВО РИА «Новости»

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Российские танкисты, участвующие в спецоперации на Украине, приютили совенка. Он выпал из гнезда, но военные не оставили его в беде, сообщил телеканал «Звезда»в Telegram-канале.

Питомец обрел дом в российском боевом братстве в феврале. Его назвали Братишкой. Птица не оставляет своих спасителей. По ночам он улетает охотиться, но после все время возвращается назад.

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«Это наш боевой товарищ. Мы его нашли совсем еще птенцом и вырастили», — рассказал один из «воспитателей» пернатого.

Ранее сообщалось, что жители Реутова приютили щенка, спасенного в ЛНР. «Девочку» забрала волонтер отряда «Скорая Z помощь» Анастасия Николаенко. Изначально она хотела оставить собаку на время, пока ей не подыщут новых хозяев, но муж Анастасии уговорил оставить собаку в семье.