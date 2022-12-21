Общество 21 декабря 2022, 18:31 Боевиков «Азова» уличили в зверствах в Мариуполе Международный общественный трибунал сообщил об убийстве жителей Мариуполя бойцами «Азова» РИА «Новости»

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Боевик националистического батальона «Азов»* Иван Бочкарев расстрелял несколько жителей Мариуполя в феврале. Об этом говорится в материалах Международного общественного трибунала по Украине, сообщило РИА «Новости».

Согласно собранной информации, националист входил в подразделение разведки особого назначения. В феврале его группировка захватила позиции рядом со школой № 42.

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Во время одного из дежурств вокруг школы Бочкарев увидел мужчину, который, по мнению боевика, снимал военную технику на камеру мобильного телефона. Боевик велел ему пройти в школу, где нацбату приказали немедленно расправиться с очевидцем.

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«Бочкарев убил гражданское лицо выстрелами в грудь и живот. Позже от его рук таким же образом погибли еще два местных жителя. Четвертую жертву он убил просто потому, что она находилась рядом», — сказано в материалах.

Ранее пленный боец «Азова»* признал, что Украине невозможно отказаться от родства с Россией, потому что страны связывает общее прошлое.

*Нацбатальон «Азов» признан в России террористической организацией.