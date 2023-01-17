Общество 17 января 2023, 20:13 Боевики «Азова» расстреливали покидавших Мариуполь жителей Житель Мариуполя рассказал, как боевики «Азова» расстреливали людей при эвакуации РИА «Новости»

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Боевики батальона «Азов»* расстреливали людей, которые пытались уйти из Мариуполя во время боев. Об этом ТАСС сообщил местный житель Сергей Вороно. По его словам, никто тогда не выжил.

Мужчина признался, что видел зверства «азовцев»* своими глазами. Тогда пятиэтажка, в которой он жил со своей семьей, еще оставалась целой. Сам дом стоял на возвышенности, поэтому территория хорошо просматривалась.

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«Из соседнего дома вышли люди, человек 30–35, старики, дети, женщины. Бежали недолго. Их тут же накрыли украинцы, находящиеся под воздействием наркотиков. Погибли все», — сказал Вороно.

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Мужчина был в Мариуполе на протяжении всего периода боевых действий. Он отметил, что киевские власти не объявляли эвакуацию. Поэтому все мирные жители, пытавшиеся покинуть город самостоятельно, «подлежали уничтожению».

Вороно рассказал, как выскочил на улицу за водой сразу после обстрела. По его словам, «азовец»* направил на него автомат. При этом боевик был в невменяемом состоянии и кричал что-то невнятное. Мужчина пытался объяснить, для чего покинул дом. В этот момент вышел его сосед и заступился за него.

«За это получил пулю в голову», — добавил Вороно.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что националисты «Азова»* и батальона «Кракен»** за месяц в Запорожской области убили семь бойцов ВСУ, еще 18 украинских солдат ранили.

* Националистический полк «Азов» — террористическая организация, запрещена в России.

** Националистический батальон «Кракен» — ответвление «Азова», признанного террористической организацией и запрещенного в РФ.