Общество 28 декабря 2023, 22:07 Боец СВО заступился за участников «голой» вечеринки Ивлеевой Боец СВО Никитин вступился за участников вечеринки Ивлеевой в клубе «Мутабор» Freepik

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Участник спецоперации, военнослужащий отряда «Союз» Андрей Никитин с позывным Фунт заступился за гостей «голой» вечеринки, которую устроила телеведущая Анастасия Ивлеева в московском клубе «Мутабор». Свое мнение о мероприятии мужчина опубликовал в Telegram-канале.

Никитин не согласился с позицией, что происходящее на вечеринке было оскорбительным. Он отметил, что наряды приглашенных смотрелись бы эпатажно в 1990 году. Также военный не понимает, почему кто-то воспринял случившееся неприемлемым из-за проведения СВО. Мероприятие никак не относилось к спецоперации, заявил боец.

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«Ночные клубы существуют отнюдь не для воспитания нравственности в посетителях. То есть, претензия уровня „был замечен пьяным в баре“ (а что там еще делать и каким там надо быть?), а последствия каких-то фантастических масштабов», — написал он.

Некоторые российские знаменитости столкнулись с волной негатива после посещения нашумевшей вечеринки Ивлеевой. Дресс-код на мероприятии подразумевал минимум одежды. Среди гостей оказались певцы Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и другие.

После вечеринки многие звезды записали видеообращения с извинениями. Однако это не спасло их от негативных последствий. Концерты Лолиты отменили, а Киркорова убрали с рекламного постера комедии «Иван Васильевич меняет все».