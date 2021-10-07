Боец ММА Тарасов извинился перед вице-президентом «АльфаСтрахования» за драку в поезде

Боец ММА Артем Тарасов попросил прощения за потасовку в поезде у вице-президента «АльфаСтрахования» Андрея Сорокина, а также у страховой компании. Сорокин извинения принял.

«Недавно произошел неприятный инцидент с вице-президентом „АльфаСтрахования“ Андреем Сорокиным. Я хочу принести ему свои извинения за принесенный моральный и физический вред. Также жалею, что освещал эту тему в СМИ и мы обсуждали это в соцсетях. Считаю, что был не прав, и хотел бы помириться с Андреем Сорокиным и загладить причиненный ему вред. Искренне прошу прощения у Андрея Сорокина и компании, в которой он работает», — заявил Тарасов в видеообращении.

В частности, он извинился за то, что распространял клевету в соцсетях. Адвокат потерпевшего топ-менеджера страховой компании Татьяна Журавлева заявила «360» о примирении сторон.

«Господин Сорокин извинения принял. Они пришли к примирению сторон и написали об этом соответствующее заявление в орган дознания», — уточнила она.

По ее словам, будет ли дело прекращено, зависит от органов дознания. Они могут вынести постановление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

Адвокат Артема Тарасова Андрей Алешкин поблагодарил свою коллегу Татьяну Журавлеву за содействие в разрешении конфликта.

«Она сделала все, чтобы это произошло. Адвокаты и нужны для того, чтобы уметь договориться», — резюмировал Алешкин.

В конце апреля между Артемом Тарасовым и Андрей Сорокиным в поезде Москва — Санкт-Петербург произошел конфликт. По версии следствия, Тарасов избил Сорокина. В отношении спортсмена открыли уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В июле боец ММА заявлял, что не согласен с обвинениями.