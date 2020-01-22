Боец MMA рассказал, как Александр Емельяненко пришел в супермаркет с оружием

Российский боец ММА Александр Емельяненко за две недели до встречи с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым зашел в магазин, размахивая оружием. Огласке этот случай решили тогда не придавать.

О поведении Емельяненко рассказал YouTube-каналу «Вестник ММА» спортсмен и коллега бойца Дмитрий Смоляков.

«Саша Емельяненко зашел со стволом в супермаркет за две недели до боя с Кокляевым. <…> Он размахивал стволом. Переполошились все и не стали кидать огласку, чтобы очередной резонанс не внести», — поделился Смоляков.

Он подчеркнул, что не в курсе, было ли оружие настоящим.

Александра Емельяненко задержали за пьяный дебош на базе отдыха «Спорт», а позже арестовали на семь суток.

В АСА заявили, что случившееся не повлияет на проведение поединка с Магомедом Исмаиловым, который должен состояться 3 апреля.