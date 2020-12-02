Боец MMA предложил Басте и Шнурову выйти на ринг вместо оскорблений

Музыкантам Басте (Василий Вакуленко) и Сергею Шнурову можно выяснить отношения на ринге, вместо того чтобы оскорблять друг друга в соцсетях. Такое мнение выразил боец смешанных единоборств (MMA) Александр Шлеменко.

2 декабря Шнуров опубликовал в Instagram четверостишье, в котором назвал Басту полицаем за то, что рэпер «наживался» во время пандемии коронавируса — провел концерты с участием тысяч зрителей.

Кто в блокаду заграбастал,

Тоже был как, полицай.

В их ряду теперь есть Баста

Отрицай, не отрицай, — написал Шнуров.

В ответ Баста назвал его «комсомольцем-стукачком», который «пишет вирши ради смеху под диктовку „дяди“ сверху».

Шнуров не остался в долгу, заявив, что Баста — «это женский род». В следующем посте лидер группы «Ленинград» добавил, что Баста «выступил на стороне эволюционных процессов, подстегнув естественный̆ отбор».

«Как несложно предположить, не самые далекие люди в пандемию пойдут на массовые мероприятия. Заперев их в одном месте, Баста, сам того не ведая, невольно сыграл на стороне очистительных природных процессов», — сообщил Шнуров.

В ответ Вакуленко обвинил его в «оскорблении тысяч людей». И напомнил, что в стране проходят спортивные соревнования с участием тысяч зрителей, а в Петербурге в ноябре концерты давал не только он, но и другие музыканты.

Шлеменко предложил обоим певцам провести боксерский поединок.

«Если они оскорбляют друг друга, то, значит, они готовы за свои слова отвечать. Нормальный был бы исход, и пример хороший», — сказал спортсмен Sport24.

Концерты Басты прошли в петербургском Ледовом дворце 27 и 28 ноября. После проверки Роспотребнадзор нашел на них нарушения. Площадке грозит штраф или приостановка работы. В декабре там отменили все концерты, остались только игры хоккейной команды СКА.