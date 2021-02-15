Боец Исмаилов попал в аварию и показал раны

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Исмаилов попал в аварию. Он написал об этом пост в Instagram.

«Передо мной останавливается машина, а пешеход еще не зашел на пешеходный переход. Водитель — культурный и вежливый человек, резко затормозил, а я зевнул этот момент. Две новые сечки на голове. В следующем бою буду более грозным», — поделился Исмаилов на своей странице в Instagram.

Также боец заключил, что от судьбы не уйти. Он призвал тех, кто случайно оказался в аварии, не «поливать друг друга грязью», а попить кофейку до приезда ГАИ.

«Если ты не можешь изменить ситуацию, меняй отношение к ней», — заключил боец.

В комментариях его фанаты высказали слова поддержки, а также пожелали скорейшего выздоровления.

Спортсмен одержал 17 побед в 20 боях в MMA. Ранее Исмаилов объявил о своем уходе из ACA.