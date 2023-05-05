Общество 05 мая 2023, 15:39 Боеприпасы времен Великой Отечественной войны уничтожили в Крыму Плановое уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной войны прошло в Феодосии

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Напугавшие жителей Феодосии звуки взрыва оказались плановым уничтожением боеприпасов. Об этом сообщил советник главы республики Крым Олег Крючков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в округе планово ликвидировали боеприпасы еще времен Великой Отечественной войны (ВОВ).

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«Звуки взрыва в районе Феодосии и Приморского - плановое уничтожение боеприпасов времен ВОВ», — рассказал Крючков.

В пятницу, 5 мая, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины снова попытались атаковать город беспилотниками. По его словам, силы противовоздушной обороны успешно отразили БПЛА.

В последнее время боевики киевского режима часто совершают атаки на Крым и Севастополь. В конце апреля один из дронов ВСУ долетел до нефтяного резервуара. В результате прилета беспилотника там произошел пожар.

А в среду, 3 мая, ПВО сработала на юго-востоке Крыма. Информации о повреждениях и пострадавших не поступало.