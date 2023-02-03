03 февраля 2023, 18:30
Боеприпас времен ВОВ обнаружили в Петергофе
Недалеко от входа в парковый ансамбль Петергофа в Ленинградской области обнаружили бомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил Пятый канал.
По данным сайта Utro.ru, боеприпас нашли при проведении ремонтных работ и раскопок грунта. Об опасной находке сообщили спасателям, которые приехали на место раскопок и оцепили территорию.
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Отмечается, что специалисты вывезли боеприпас на полигон и утилизировали.
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ВОВ
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