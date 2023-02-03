Общество 03 февраля 2023, 18:30 Боеприпас времен ВОВ обнаружили в Петергофе

Читать 360tv в

Недалеко от входа в парковый ансамбль Петергофа в Ленинградской области обнаружили бомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил Пятый канал.

По данным сайта Utro.ru, боеприпас нашли при проведении ремонтных работ и раскопок грунта. Об опасной находке сообщили спасателям, которые приехали на место раскопок и оцепили территорию.

Реклама

Отмечается, что специалисты вывезли боеприпас на полигон и утилизировали.

Реклама