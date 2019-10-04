После скандала с наркотиками, которые якобы нашли полицейские у Натальи Бочкаревой, у актрисы частично парализовало лицо. Она даже пропустила съемки из-за плохого самочувствия.

Об том изданию «СтарХит» сообщил ее друг музыкант Андрей Ковалев.

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«Мы общаемся, я поддерживаю ее во всей этой истории. Наташа болеет, слегла с температурой под 40. У нее на фоне всего этого кошмара парализовало половину лица», — сказал он.

Инсайдер сообщил, что Бочкарева уже пропустила съемки из-за проблем со здоровьем. Сейчас она даже не может выйти из дома. Она очень переживает из-за разразившегося скандала, и продолжает отрицать наркотическую зависимость.

На прошлой неделе в Сеть попали два видео, на которых Бочкареву якобы с кокаином задерживают сотрудники полиции. Похожая на актрису женщина в наручниках в роликах признает факт наличия запрещенных веществ.

Наталья Бочкарева отказывается от обвинений в свой адрес, она утверждает, что на видео попала совершенно другая женщина.

Однако источники СМИ в МВД утверждают, что с наркотиками попалась именно она.