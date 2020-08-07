Бобслеист Зубков ответил на оскорбление информатора WADA
Главный информатор WADA Григорий Родченков заявил, что на Олимпиаде в Сочи в 2014 году поменял пробы бобслеиста Александра Зубкова, а также назвал его «противной рожей». Спортсмен ответил, что не очень понял цель оскорблений. Об этом сообщил портал Daily Storm.
Он пояснил, что с Родченковым даже лично не знаком, и не понимает, чего тот хочет добиться своим поведением.
«Почему он ни на одном судебном заседании не присутствовал? Чего он боится?», — заключил Зубков.