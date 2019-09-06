Блуждавший 2 недели в тайге школьник рассказал, как спасался

Российский подросток из Приморского края объяснил, как выжил в тайге. Он 13 дней блуждал по лесу, прежде чем его нашли. Все это время он разводил костры и жарил на огне грибы.

Заблудившегося в приморском лесу подростка нашли живым почти через две недели Подробнее

По его словам, ночевать ему приходилось под деревьями. Парень прошел порядка 20 километров и вышел к пасеке. Но связаться с родными не смог из-за отсутствия связи. Также размытые дождями дороги не позволили ему самостоятельно дойти до населенных пунктов. Об этом сообщил телеканал НТВ.

Подросток потерялся в лесу после того, как 23 августа ушел собирать грибы. Поисками 15-летнего школьника занимались порядка 300 человек. Среди них были сотрудники МЧС, военные и волонтеры. Они преодолели десятки километров тайги. На пути им встречались следы диких животных. В частности, медведей и тигров.

Спасательная операция успешно закончилась 4 сентября. Мальчика нашли около пасеки рядом с селом Отрадное. Врачи осмотрели молодого человека и доставили в Михайловскую центральную районную больницу. Как уточнил телеканал, здоровье от столь долгого пребывания в экстремальных условиях у него не пошатнулось.

Ранее по факту его пропажи следователи возбудили уголовное дело об убийстве.