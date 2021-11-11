Умер барабанщик группы Moody Blues Грэм Эдж

Ушел из жизни барабанщик британской рок-группы Moody Blues Грэм Эдж. Сооснователю музыкального коллектива было 80 лет. О его смерти сообщило издание The Sun.

Причина ухода из жизни музыканта пока не раскрывается. Эдж был единственным участником рок-группы, который был в ее составе с момента основания. Moody Blues появилась в 1964 году в Бирмингеме. Изначально коллектив назывался R&B Preachers. Музыкальная группа является одной из самых старых действующих рок-групп в мире.

Барабанщик перестал ездить на гастроли в 2018 году. В это же время его включили в Зал славы рок-н-ролла, куда попали и остальные музыканты коллектива. Одной из самых известных песен группы стала Your Wildest Dreams («Ваши самые смелые мечты»). Композицию выпустили в 1986 году. Песня оказалась на девятом месте в американских чартах.

За годы своего существования Moody Blues удалось продать 70 миллионов альбомов по всему миру. В их число вошли 18 платиновых и золотых пластинок. Свой последний альбом рок-группа выпустила в 2003 году.