Общество 15 декабря 2022, 13:48 Блошиный рынок с винтажными товарами откроется в Перми на один день

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Жители Перми смогут посетить блошиный рынок 17 декабря и приобрести на нем различные винтажные вещи. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

В данный момент продолжается сбор заявок на участие в мероприятии «Пермь Винтаж». Любые желающие могут арендовать место на маркете и дать своим старым вещам новую жизнь, продав их на блошином рынке.

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Отмечается, что для посетителей также подготовят лекции о вторичном использовании остатков тканей на производствах.

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