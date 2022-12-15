15 декабря 2022, 13:48
Блошиный рынок с винтажными товарами откроется в Перми на один день
Жители Перми смогут посетить блошиный рынок 17 декабря и приобрести на нем различные винтажные вещи. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
В данный момент продолжается сбор заявок на участие в мероприятии «Пермь Винтаж». Любые желающие могут арендовать место на маркете и дать своим старым вещам новую жизнь, продав их на блошином рынке.
Реклама
Отмечается, что для посетителей также подготовят лекции о вторичном использовании остатков тканей на производствах.
Реклама
Пермь
Реклама
Реклама