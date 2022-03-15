В Госдуме предрекли возможную скорую блокировку YouTube

Видеохостинг YouTube ведет себя агрессивно по отношению к российским средствам массовой информации и к российскому сегменту интернета, а также систематически нарушает требования российского законодательства. Именно поэтому ему может грозить блокировка. Такое мнение в беседе с «360» выразил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«За последние две недели мы видим, как американский видеохостинг систематически занимается цензурой российских СМИ и не удаляет со своей платформы противоправный, деструктивный контент и недостоверную информацию», — указал депутат.

Он отметил, что в адрес компании Google, которая владеет YouTube, было направлено большое количество требований со стороны Роскомнадзора, однако их видеохостинг не исполняет. По его словам, только с начала специальной операции на Украине YouTube проигнорировал требования Роскомнадзора в отношении более чем тысячи материалов, в которых содержались призывы к участию в несогласованных акциях и ложная информация.

«Видеохостингу YouTube не место на пространстве российского интернета, и я думаю, что такие решения (о блокировке — прим. ред.) должны быть приняты», — сказал Кирьянов.

На прошлой неделе YouTube объявил о незамедлительной блокировке аккаунтов российских СМИ, финансируемых государством. Еще раньше видеохостинг приостановил в России все способы монетизации.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что YouTube ждет блокировка на территории России, если видеохостинг не будет следовать закону.