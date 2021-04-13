Блокировку страницы ФСИН подтвердили во «ВКонтакте»

Социальная сеть «ВКонтакте» официально заблокировала страницу Федеральной службы исполнения наказаний ФСИН. Это подтвердили в пресс-службе компании.

«Возникли опасения, что доступ к руководству сообществом имеют люди, которые уже не являются представителями ФСИН. Обезопасили сообщество на время выяснения всех нюансов. Как только оно будет у официальных лиц, восстановим его», — приводит ТАСС текст сообщения социальной сети.

Накануне Telegram-канал Mash обратил внимание, что на странице ФСИН во «ВКонтакте» появилась информация о сборе донатов. За оформление платной подписки пользователям пообещали доступ к закрытому контенту и другие преимущества. После этого верифицированную страницу забанили.

В феврале МЧС России создало официальные аккаунты в соцсетях TikTok и Likее. Как рассказали в пресс-службе ведомства, это сделали для популяризации культуры безопасности. В МЧС подчеркнули, что на новых площадках будут публиковать полезный контент: челленджи, трюки от спасателей и видео от первого лица.