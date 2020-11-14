Блокировку соцкарт жителей Подмосковья разъяснят на «Доброделе»
«Те, кто считает необоснованной блокировку карты — в возрасте младше 65 лет и не имеющие хронических заболеваний, могут обратиться за разъяснениями на портал „Добродел“», — рассказали в пресс-службе портала.
Чтобы задать свой вопрос, нужно открыть категорию «Социальная сфера» и найти там раздел «Социальная карта». Специалисты проверят обоснованность блокировки и объяснят ситуацию либо разблокируют карту в случае ошибки. Работающим жителям региона с вопросами по карте нужно обращаться к работодателю.
Из-за усложнившейся ситуации с коронавирусом власти Московской области ввели ряд новых ограничений, часть которых коснулась людей старше 65 лет и жителей с хроническими заболеваниями. Их отправили в изоляцию и заблокировали социальные карты, чтобы они лишний раз не ездили в общественном транспорте.