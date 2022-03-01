Блокировку СМИ хакерами из Anonymous оценили в России

Хакеры Anonymous начали настоящую атаку на ведущие российские СМИ. По словам эксперта в области кибербезопасности Сергея Вакулина, целью этой группы является не просто выведение из строя всего оборудования, сообщила Pravda.Ru.

«Это была не просто DDoS-атака, целью которой является выведение из строя оборудования. Происходящее может быть настоящей хакерской атакой при помощи найденной уязвимости. Зачастую уязвимость — это открытые репозитории, где разработчики могут сохранить в отдельном файле логин и пароль от баз данных, либо же логин и пароль от администраторской панели для веб-сайта, поскольку затрагивалось его содержимое», — пояснил специалист.

Ранее стало известно, что из-за действий хакеров на время прекратили свою работу ТАСС, «Известия», «Мел», Forbes и другие издания.