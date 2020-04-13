Блокировку обращения Путина в YouTube потребовали объяснить

Обращение президента Владимира Путина к россиянам по ситуации с коронавирусом удалили с YouTube-канала НТВ. Роскомнадзор потребовал у Google объяснить, почему видео заблокировали.

«Руководству Google направлен запрос с требованием объяснить причины удаления с YouTube-канала телекомпании НТВ обращения президента России Владимира Путина к гражданам в связи с пандемией коронавируса», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Роскомнадзор отметил, что блокировка ролика нарушает статью Конституции о запрете цензуры в стране. В пресс-службе Google уже вернули видео на канал и объяснили произошедшую ситуацию.

«В условиях ограниченных ресурсов было принято ошибочное решение о блокировке. Видео восстановлено», — заявили ТАСС в пресс-службе компании.

Как отметил Роскомнадзор, в последнее время информацию российских СМИ все чаще стали блокировать в Сети. Особенно это касается официальных заявлений о ситуации с коронавирусом и принимаемых мерах по борьбе с инфекцией.

«Пользовательские соглашения и алгоритмы работы зарубежных интернет-сервисов, работающих в России, должны соответствовать нормам и требованиям российского законодательства, в том числе исключать возможность цензуры», — заключили в ведомстве.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 18 328 случаев заражения коронавирусом. Вылечились от заболевания 1470 человек.