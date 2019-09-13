Блокировку двух защищенных сервисов по запросу ФСБ назвали неэффективной

СМИ: ФСБ хочет заблокировать 2 сервиса по примеру Telegram Подробнее

По словам Муртазина, обе почты пользуются популярностью в определенных кругах. Аналитик предположил, что их что используют для противоправных действий, поскольку ФСБ хочет их заблокировать. Однако эффективность таких мер очень сомнительна.

«Насколько она [блокировка] будет эффективной — большой вопрос. Сам сервис не виноват ни в чем», — рассказал Муртазин.

Он подчеркнул, что сервисы — всего лишь инструмент. А работу надо проводить с людьми, которые совершают противоправные действия.

Роскомнадзор по просьбе ФСБ запросил у контролирующих электронные почты компаний Heinlein Support GmbH и SCRYPTmail LLC данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Оба сервиса не предоставили информацию. Силовики решили, что через сервисы отправляли ложные сообщения о минирования. Теперь Роскомнадзор готовит обращения в суд в отношении компаний.