  • Блокировку двух защищенных сервисов по запросу ФСБ назвали неэффективной

    13 сентября 2019, 12:15

    Ольга Чеснокова

    Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин поставил под вопрос эффективность блокировки защищенных почтовых сервисов Mailbox.org и Scryptmail.com. Приостановления их деятельности запросили ФСБ и Роскомнадзор из-за распространения ложной информации о терактах. Свою точку зрения аналитик объяснил в интервью агентству Ura.ru.

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    По словам Муртазина, обе почты пользуются популярностью в определенных кругах. Аналитик предположил, что их что используют для противоправных действий, поскольку ФСБ хочет их заблокировать. Однако эффективность таких мер очень сомнительна.

    «Насколько она [блокировка] будет эффективной — большой вопрос. Сам сервис не виноват ни в чем», — рассказал Муртазин.

    Он подчеркнул, что сервисы — всего лишь инструмент. А работу надо проводить с людьми, которые совершают противоправные действия.

    Роскомнадзор по просьбе ФСБ запросил у контролирующих электронные почты компаний Heinlein Support GmbH и SCRYPTmail LLC данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Оба сервиса не предоставили информацию. Силовики решили, что через сервисы отправляли ложные сообщения о минирования. Теперь Роскомнадзор готовит обращения в суд в отношении компаний.