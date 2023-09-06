Общество 06 сентября 2023, 17:46 «Блокировками проблему не решить». Хинштейн выступил против запрета VPN в России Депутат Хинштейн заявил, что запрещать VPN в России нельзя Pxhere

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Запрещать VPN-сервисы в России нельзя, куда важнее доносить до людей, насколько рискованно ими пользоваться. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Считаю, что запрещать их нельзя, как и привлекать кого-либо к ответственности за использование этих сервисов», — написал он.

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Депутат отметил, что многие россияне перешли на отечественные сервисы и не пользуются VPN. Те, кто пользуются платформой для маскировки IP-адресов, просто не до конца осознают, чем рискуют. Цифровая безопасность пользователей под угрозой, ведь VPN-сервисы собирают персональные данные и передают их третьим лицам.

«Важно систематически доносить это до людей. Блокировками эту проблему не решить», — заключил Хинштейн.

Ранее Минцифры представило проект, по которому Роскомнадзор может получить право блокировать сервисы, размещающие информацию о способах обхода блокировок.

Виртуальная частная сеть (VPN) создает зашифрованный и защищенный туннель между устройством и сервером. Он позволяет интернет-трафику проходить через VPN-сервер, прежде чем он покидает его и направляется в Сеть. С одной стороны, виртуальная сеть защищает людей, но с другой — делает их более уязвимыми, потому что данные пользователей могут попасть стороннему сервису.