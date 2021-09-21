«Известия»: операторам поручат блокировать телефоны заключенных

Российских операторов связи обяжут в трехдневный срок блокировать телефонные номера, которые могут использовать заключенные. Закон, дающий ФСИН такое право, приняли в марте 2021 года.

В документе указывалось, что заключенные используют телефоны для совершения преступлений, в том числе и мошенничеств. О его содержании напомнила газета «Известия».

Порядок взаимодействия ФСИН и операторов при отключении номеров не определили. В середине сентября проект внес Минюст. Сейчас он проходит этап публичных слушаний.

Министерство выступило за введение механизма, предписывающего ответственному сотруднику федеральной службы принятие решения о блокировке того или иного номера в течение суток, если им незаконно пользовались в колонии или СИЗО.

После получения письменного требования от ФСИН операторы будут обязаны заблокировать номер в течение трех суток. Им также необходимо уведомить об этом в письменной форме не позднее, чем через 12 часов после блокировки.

Мера коснется номеров, которые зарегистрированы как на физических, так и юридических лиц. Эксперты сочли ее эффективность сомнительной и указали на вероятность ошибок при запросе на блокировку.