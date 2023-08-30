Общество 30 августа 2023, 15:33 Блокчейн-консультант Смирнов: налоги с майнинга могут приносить в госказну до 20 миллионов рублей в год

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В случае официального признания майнинга отраслью промышленности, налоги с этой деятельности смогут приносить бюджету России до 20 миллионов рублей в год. Об этом сообщил блокчейн-консультант Денис Смирнов «Национальной службе новостей».

По словам специалиста, многие российские майнеры не платят налоги из-за отсутствия в стране четкой регуляции обязательств. При этом многомиллиардная индустрия могла бы стать хорошим источником дохода для государства.

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Смирнов отметил, что признание майнинга официальной отраслью позволит большому количеству бизнесов выйти из тени.