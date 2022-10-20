Блокаду Ленинграда признали геноцидом | 360°

20 октября 2022, 14:08
Блокаду Ленинграда признали геноцидом
Суд Санкт-Петербурга признал блокаду Ленинграда геноцидом
Суд Санкт-Петербурга вынес решение о том, что блокада Ленинграда нацистской Германией и ее союзниками во время Великой Отечественной войны является геноцидом. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram.
«Признать блокаду Ленинграда оккупационными властями, войсками Германии и их пособниками <…> в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза», — зачитала решение судья.
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Она добавила, что решение может быть обжаловано.
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Ранее прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник заявил, что число жертв блокады Ленинграда превышает официальную статистику в полтора раза. Речь идет о более миллионе погибших, хотя до последнего времени сообщалось о 649 тысячах.
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