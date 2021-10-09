Блокадница завела TikTok и отметила 101-летие
101-летняя блокадница Надежда Строганова набрала в TikTok более 64 тысяч подписчиков
Блокадница Надежда Строганова завела TikTok. Недавно она отметила свое 101-летие.
Ее страница набрала почти 65 тысяч подписчиков. В своих роликах она рассказывает о войне и отвечает на вопросы о себе. Также Строганова выложила видео с празднованием своего 101-го дня рождения.
Надежда Васильевна призналась, что секрет ее долголетия — вопрос, над которым она долго думала и пришла к определенным выводам. По ее мнению, долго жить ей помогает доброта к людям и мысли о том, как сделать чью-то жизнь лучше.