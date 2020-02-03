Блокадница заступилась за уволенных керченских «чиновниц в шубах»

Блокадница рассказала, что сначала ее поздравили соцработники, которые пришли с полным набором продуктов из гречки, риса, макарон, сахара, масла и чая. Евгения Прошина не поняла, за что уволили двух чиновниц, которые пришли к ней после с цветами и пирогом с мясом, больше похожим на батон.

По ее словам, чиновниц хотели «убрать» и кто-то нашел «зацепку». «Я уверена, ни один блокадник не будет оскорблен хлебом, любым, а тут пирог с мясом», — возмутилась блокадница. Она также обратила внимание на то, что женщины помимо цветов и пирога подарили ей медаль.

Скандал случился 27 января с председательницей горсовета Керчи Маей Хужиной и ее заместительницей Ларисой Щербулой. В годовщину полного снятия блокады Ленинграда они с другими госслужащими навестили проживающих в Керчи 11 блокадников. Чиновницы подарили им пироги с мясом и медали. При этом возмущение у россиян вызвало то, что чиновницы были одеты в шубы.

Скромные подарки сразу раскритиковала общественность, в том числе и глава Крыма Сергей Аксенов. Он посчитал, такие люди не должны работать в органах власти и быть в рядах единороссов. Сама Хужина заявила, что не чувствует себя виноватой, и сказала, что пироги с мясом и цветы были приобретены на ее личные деньги, а не на бюджетные. Чиновница также выразила сожаление, что «люди увидели только гардероб».