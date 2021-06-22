Блокадница рассказала о первых днях Великой Отечественной войны

Елена Тихомирова, которую начало Великой Отечественной войны застало в семилетнем возрасте в Ленинграде, рассказала ИА Nation News о первом дне ВОВ.

По словам Тихомировой, она вместе с семьей собиралась ехать в Одессу к бабушке и ждала возвращения отца.

«Он должен был приехать на машине и отвезти нас на вокзал. В этот момент — выступление Молотова. Все закричали: „Война! Война!“. <…> В одно мгновение в городе все повзрослели. Прижались к друг другу. Вот так началась для меня война», — поделилась собеседница информагентства.

В России проходит ежегодная акция «Огненные картины войны». Волонтеры Победы создают изображения из горящих свечей в городах воинской славы и городах-героях. Так отдается дань погибшим в Великой Отечественной войне.