Блокадница объяснила причину стойкости жителей Ленинграда

Председатель общества «Жители блокадного Ленинграда» Калининского района Санкт-Петербурга Жанна Киселева объяснила, как жителям этого города удалось выстоять против фашистов. Об этом написал сайт NEWS.ru.

По словам блокадницы, Ленинград выстоял в 1941–1944 годах и не пал благодаря любви местных жителей к своему городу, Родине и близким.

«Потому что это ленинградцы, это определенный дух народа, это любовь к своему городу, к Родине, к близким. Мы отправили всех своих родных на фронт. Мы очень хотели их дождаться, но, к сожалению, этого не случилось. Другой такой нации — сильной духом и убеждениями — просто не существует», — отметила женщина.

В среду, 8 сентября, исполняется 80 лет со дня начала блокады Ленинграда. День памяти погибших почтут около 74 тысяч петербургских ветеранов.