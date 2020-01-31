Блокадница из Керчи сказала, что довольна подарками чиновниц в шубах

Евгения Прошина, которая пережила блокаду Ленинграда, прокомментировала журналистам скандал с керченскими чиновницами в шубах. Она осталась довольна поздравлениями и подарками.

Прошина рассказала, что власти поздравляют ветеранов каждый год.

«В этом году поздравили таким шикарным букетом, медалью очень красивой и принесли очень вкусный пирог с мясом и какими-то овощами. Все попробовали, пирог очень вкусный. Всем понравился. Я очень благодарна таким вниманием», — заявила блокадница Рен ТВ.

По ее мнению, подарить им пирог было очень символично. Пенсионерке сразу же вспомнились те 125 грамм хлеба, которые она получила ребенком во время блокады.

Между тем, глава Керченского горсовета Майя Хужина и ее заместитель Лариса Щербула, навещавшие блокадников, подали в отставку. Они написали заявление 30 января после того, как их фото с блокадниками раскритиковала общественность. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

На днях Хужина, Щербула и другие депутаты посетили 11 блокадников Керчи, чтобы поздравить их с 76-летней годовщиной снятия блокады Ленинграда. Они подарили ветеранам медали и пироги с картошкой и мясом от татарской общины Крыма.

На фотографиях женщины позировали в верхней одежде — на некоторых из них были шубы. Это и возмутило пользователей Сети. Позже скандал разросся до всероссийского уровня. Глава Крыма Сергей Аксенов осудил чиновниц и заявил, что их нужно уволить. В таком же ключе ситуацию прокомментировал и зампред общественной палаты Крыма Александр Форманчук. Сама Хужина не считает себя виноватой. По ее мнению, СМИ раздули скандал.

«Я себя виноватой не считаю, я считаю, что я сделала все правильно. У меня есть отзывы этих блокадниц, которые приехали сегодня ко мне со своими детьми, потому что сами блокадницы не сидят в Facebook, они это не читают», — заявила она ТАСС.