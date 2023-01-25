25 января 2023, 17:06
Блокадники из разных стран приедут в Петербург 26 января
Ветераны, пережившие блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны и проживающие в настоящее время за рубежом, посетят Санкт-Петербург с 26 января по 29 января. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
Для блокадников подготовили ряд мероприятий, приуроченных к 79-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады. Так, для ветеранов проведут обзорную экскурсию по городу и праздничный концерт.
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Кроме того, блокадники посетят выставки и спектакли.
Санкт-Петербург
ВОВ
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