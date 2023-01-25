Общество 25 января 2023, 17:06 Блокадники из разных стран приедут в Петербург 26 января

Читать 360tv в

Ветераны, пережившие блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны и проживающие в настоящее время за рубежом, посетят Санкт-Петербург с 26 января по 29 января. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Для блокадников подготовили ряд мероприятий, приуроченных к 79-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады. Так, для ветеранов проведут обзорную экскурсию по городу и праздничный концерт.

Реклама

Кроме того, блокадники посетят выставки и спектакли.