Блокадная булочная возобновит работу в Петербурге

Легендарная булочная, ставшая одной из основных точек поставок хлеба в блокадную зиму, снова откроет двери для посетителей. Как сообщило ИА «Невские новости», на прежние места вернется экспозиция фотоснимков времен блокады. Их компании передали местные жители.

Отмечается, что ранее здесь находилась пекарня «Хлеб». После ремонта на дверях разместили рекламу сети булочных Вольчека. Однако сотрудники уверили, что знаменитая блокадная экспозиция вернется на прежнее место.