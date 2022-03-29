Блогеры сосредоточились на «ВКонтакте» после блокировки Instagram*

Исследование платформы Perfluence показало, что российские блогеры после блокировки Instagram* в стране в большинстве своем решили перейти на «ВКонтакте» и Telegram. Об этом написала «Газета.ru».

Причем аудитория «ВКонтакте» с 15 февраля по 16 марта увеличилась на 14,27%, а Telegram — на 7,55%. Несмотря на статистику в повседневной жизни Instagram* продолжают использовать 62,7% блогеров.

После введения ограничений по публикации контента в TikTok постинг в среднем снизился с 40-50 роликов до 15 в день. Связано это не с ограничениями, потому что их блогеры смогли обойти за два дня, а с уходом рекламодателей из соцсети.

Исследование проводилось среди почти 300 тысяч инфлюенсеров по всей России.

* Instagram — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в РФ.