Общество 25 февраля 2023, 18:12 Блогеры смогут дублировать звуковые дорожки на разных языках на YouTube Разработчики подключили дублирование звуковой дорожки на разные языки на YouTube piqsels

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На видеохостинге YouTube появилась функция дублирования звуковой дорожки на разные языки. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«Мы попросили MrBeast помочь нашей команде протестировать новую функцию, которая позволяет создателям контента добавлять многоязычный звук в свои видео», — сообщил менеджер по продуктам YouTube Ритц Кэмпбелл.

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Он отметил, что новая функция значительно упростит работу блогерам. Им не придется больше создавать отдельные каналы для аудитории из разных стран. Нововведения помогут и зрителям по всему миру находить нужный контент в одном месте. Для этого достаточно щелкнуть настройки и выбрать нужный язык.

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На фоне сообщений, что все больше политиков, общественников требуют блокировки YouTube в России, блогер Дмитрий Пучков под псевдонимом Гоблин предложил российским властям поддержать отечественную платформу RuTube. Он считает, что для раскрутки видеохостинга нужны рекламные деньги.